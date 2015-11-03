Notizie Emilia Romagna Fiorentina

Gazzetta, Lega Serie A nel caos, l'Emilia Romagna anticipa tutti e riapre gli stadi a 1000 tifosi
19 settembre 2020 07:57
Allenamenti nel caos, l'Emilia riapre ma la Spal attende il protocollo. Oggi la decisione del Comitato Scientifico
03 maggio 2020 12:36
Emilia Romagna e Campania riaprono i centri sportivi il 4 Maggio. Fiorentina in attesa dal governatore Rossi
01 maggio 2020 22:56
In Emilia Romagna i club potranno tornare ad allenarsi giá dal 4 maggio per ordinanza regionale. Ma il Parma ha deciso di aspettare
01 maggio 2020 14:12
Pres. Emilia Romagna: "Del Piero con quel gol al volo alla Fiorentina entra di diritto nell'Olimpo del calcio"
15 aprile 2020 11:22
Archivio