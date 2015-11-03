Labaro Viola

Notizie Emilia Romagna Fiorentina

Gazzetta, Lega Serie A nel caos, l'Emilia Romagna anticipa tutti e riapre gli stadi a 1000 tifosi

19 settembre 2020 07:57

Allenamenti nel caos, l'Emilia riapre ma la Spal attende il protocollo. Oggi la decisione del Comitato Scientifico

03 maggio 2020 12:36

Emilia Romagna e Campania riaprono i centri sportivi il 4 Maggio. Fiorentina in attesa dal governatore Rossi

01 maggio 2020 22:56

In Emilia Romagna i club potranno tornare ad allenarsi giá dal 4 maggio per ordinanza regionale. Ma il Parma ha deciso di aspettare

01 maggio 2020 14:12

Pres. Emilia Romagna: "Del Piero con quel gol al volo alla Fiorentina entra di diritto nell'Olimpo del calcio"

15 aprile 2020 11:22

Archivio

Esplora l'archivio di Emilia Romagna

Sett. 38 Sett. 18 Sett. 16