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Notizie Domzale Fiorentina
Ufficiale, la Fiorentina acquista Renato Simic, centrocampista sloveno classe 2001. Arriva dal Domzale
11 agosto 2017 12:44
Gazzetta, Corvino chiude per Renato Simic, centrocampista sloveno classe 2001 del Domzale
03 agosto 2017 10:00
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