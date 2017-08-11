Ufficiale, la Fiorentina acquista Renato Simic, centrocampista sloveno classe 2001. Arriva dal Domzale
Colpo in prospettiva per la Fiorentina, la società viola ha appena depositato in Lega Calcio il contratto. Giocherà negli allievi?
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2017 12:44
La Fiorentina ha depositato in Lega Calcio il contratto di Renato Simic, baby centrocampista sloveno classe 2001 che si trasferisce a Firenze a titolo definitivo. Arriva dal Domzale club sloveno. Il giovane calciatore quasi sicuramente sarà aggregato agli allievi del settore giovanile viola.