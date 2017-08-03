Gazzetta, Corvino chiude per Renato Simic, centrocampista sloveno classe 2001 del Domzale

Secondo quanto riportato dal quotidiano non si ferma il lavoro di Corvino, a fine settimana a Firenze dovrebbe arrivare Eysseric

Corvino sta osservando i profili dei giocatori d’oltralpe Tanguy Ndombelé e Chris Nkunku, mentre è in via di chiusura l’affare per portare in viola Renato Simic, centrocampista sloveno classe 2001 del Domzale. Per quanto riguarda invece Valentin Eysseric, anche ieri sera in campo col Nizza nel ritorno del preliminare di Champions, il giocatore dovrebbe arrivare a fine settimana.

La Gazzetta dello Sport