Notizie De La Vega Fiorentina

De la Vega alla Fiorentina? No, non c'era nulla. L'esterno va in America nei Seattle Sounders
02 gennaio 2024 23:11
Gazzetta, Beste in pole, costa 8-10 milioni. Laurienté l’alternativa piena di ostacoli. C’è anche De La Vega
27 dicembre 2023 09:31
Vice pres. Lanus: "De La Vega? Non so niente riguardo la Fiorentina, ma lo vogliono in tanti"
14 novembre 2023 17:16
TMW, la Fiorentina è pronta all'offerta per De La Vega, esterno offensivo del Lanus
13 novembre 2023 16:10
De Santis: "Nico Gonzalez profilo di primissimo livello. Maksimovic nome caldo, arriverebbe a zero"
11 giugno 2021 14:46
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