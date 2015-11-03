Labaro Viola

Notizie De La Vega Fiorentina

De la Vega alla Fiorentina? No, non c'era nulla. L'esterno va in America nei Seattle Sounders

02 gennaio 2024 23:11

Gazzetta, Beste in pole, costa 8-10 milioni. Laurienté l’alternativa piena di ostacoli. C’è anche De La Vega

27 dicembre 2023 09:31

Vice pres. Lanus: "De La Vega? Non so niente riguardo la Fiorentina, ma lo vogliono in tanti"

14 novembre 2023 17:16

TMW, la Fiorentina è pronta all'offerta per De La Vega, esterno offensivo del Lanus

13 novembre 2023 16:10

De Santis: "Nico Gonzalez profilo di primissimo livello. Maksimovic nome caldo, arriverebbe a zero"

11 giugno 2021 14:46

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