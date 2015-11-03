Notizie Danni Fiorentina

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Serie A, danni da 400-600 milioni. Oggi la riunione per snellire l'iter della legge sugli stadi

26 marzo 2020 12:04

La Serie A fa la conta dei danni: si parte da un minimo di 167 milioni e si arriva ad oltre 720

23 marzo 2020 12:29

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