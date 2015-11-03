Notizie Comune Firenze Stadio Fiorentina Fiorentina

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Corriere Fiorentino: nuovo stadio, arriva la tregua tra Commisso e Nardella

14 gennaio 2020 09:50

Nardella: "Con Commisso rapporto ok. Al lavoro per consegna stadio in tempi rapidi. La variante.."

14 ottobre 2019 13:46

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