Notizie Comune Firenze Stadio Fiorentina Fiorentina

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Corriere Fiorentino: nuovo stadio, arriva la tregua tra Commisso e Nardella
14 gennaio 2020 09:50
Nardella: "Con Commisso rapporto ok. Al lavoro per consegna stadio in tempi rapidi. La variante.."
14 ottobre 2019 13:46
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