Il Corriere Fiorentino in edicola oggi afferma che tra il patron Rocco Commisso ed il sindaco Dario Nardella è scattata la tregua in relazione al nuovo stadio. L’accordo prevede che la Fiorentina andrà avanti con l’ipotesi Mercafir, ma anche che se il Comune non riuscirà a liberare l’area nei tempi previsti restituirà la somma versata dal club, anche se Commisso avrebbe voluto l’inserimento di una penale.