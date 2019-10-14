Nardella: "Con Commisso rapporto ok. Al lavoro per consegna stadio in tempi rapidi. La variante.."

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito allo stadio nuovo della Fiorentina. Ecco alcuni passaggi raccolti da Sky Tg 24: "Mi sento di rassicurare la gente di...

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito allo stadio nuovo della Fiorentina. Ecco alcuni passaggi raccolti da Sky Tg 24: "Mi sento di rassicurare la gente di Firenze, il rapporto col Presidente Commisso è a posto. In certe circostanze si danno letture non corrette ad alcune dichiarazioni. Come Comune stiamo lavorando per fornire il nuovo stadio alla Fiorentina. La variante urbanistica è già stata approvata da tempo, saremo presto nelle condizioni di iniziare i lavori, i tempi saranno FAST. Saremo la dimostrazione che in Italia è possibile fare nuovi stadi".