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Notizie Boninsegna Fiorentina

Boninsegna ne ha per tutti: "Borja anonimo ultimamente, Simeone egoista, Chiesa testardo con i dribbling..."

04 gennaio 2018 16:41

Boninsegna: "Viola spesso egoisti davanti alla porta. Chiesa? Già molto forte e può migliorare tanto"

07 novembre 2017 18:40

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