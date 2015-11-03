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Notizie Boninsegna Fiorentina
Boninsegna ne ha per tutti: "Borja anonimo ultimamente, Simeone egoista, Chiesa testardo con i dribbling..."
04 gennaio 2018 16:41
Boninsegna: "Viola spesso egoisti davanti alla porta. Chiesa? Già molto forte e può migliorare tanto"
07 novembre 2017 18:40
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