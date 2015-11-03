Labaro Viola

Notizie Bacconi Fiorentina

Bacconi esalta Igor: "Giocatore superiore alla media, la Fiorentina può prendersi qualche rischio in più"

07 marzo 2023 19:27

Bacconi: "Vi spiego tutti gli errori tattici fatti dalla Fiorentina contro l'Inter. Viola, come sostuisci Gonzalo?"

03 dicembre 2016 12:41

Archivio

Esplora l'archivio di Bacconi

Sett. 10
Sett. 48