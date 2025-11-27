27 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:51

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Tabakovic esalta Dzeko: “Esempio per tutti. A 40 anni gioca ancora ad altissimi livelli. Emozionante giocarci assieme”

News

Tabakovic esalta Dzeko: “Esempio per tutti. A 40 anni gioca ancora ad altissimi livelli. Emozionante giocarci assieme”

Redazione

27 Novembre · 15:09

Aggiornamento: 27 Novembre 2025 · 15:09

TAG:

DzekoFiorentinaTabakovic

Condividi:

di

"Giocare in attacco con lui per la Bosnia ora è un'emozione incredibile per me"

L’attaccante bosniaco Haris Tabakovic, di professione attaccante e grande amico di Edin Dzeko ha voluto esternare la propria stima nei confronti del suo connazionale. Paolo Vanoli in conferenza stampa, prima della gara contro l’AEK Atene ha dichiarato che ci sarà proprio l’attaccante della Fiorentina a comandare la fase offensiva viola. “Edin è un mostro – ha dichiarato Tabakovic “Compirà 40 anni l’anno prossimo. Il fatto che giochi ancora a questo livello non è una coincidenza. Il modo in cui si allena ogni giorno è un esempio per tutti. Si può solamente imparare da lui”.

“Giocare in attacco con lui per la Bosnia ora è un’emozione incredibile per me. Quando segno per il Borussia Monchengladbach, ricevo spesso un suo messaggio. Quando invece segna lui, gli scrivo io”. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio