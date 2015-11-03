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Notizie Tabakovic Fiorentina

Tabakovic esalta Dzeko: "Esempio per tutti. A 40 anni gioca ancora ad altissimi livelli. Emozionante giocarci assieme"

27 novembre 2025 15:09

TMW, la Fiorentina sta visionando Haris Tabaković. Centravanti di 29 anni dell'Austria Vienna

03 giugno 2023 15:33

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Sett. 48
Sett. 22