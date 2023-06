Svelato il tabellone della prossima Coppa Italia: la Fiorentina potrebbe trovare l’Inter ai quarti

Con l’ottavo posto in campionato la Fiorentina entrerà in gioco dagli Ottavi di finale di Coppa Italia. Niente turni ad agosto, quindi, per i viola, che rientrano tra le otto teste di serie. In base ai piazzamenti stagionali, è già possibile definire il tabellone di Coppa Italia 2023/2024. L’Inter, vincitrice, è la numero 1 del tabellone, la Fiorentina la numero 8. Napoli numero 2, Lazio numero 3, Milan numero 4, Atalanta numero 5, Roma numero 6, Juvenumero 7. Così riporta Calcio & Finanza.

E così la Fiorentina troverà una tra Lecce, Como, Bari e Parma agli Ottavi di finale. Ai Quarti, però, subito possibile sfida contro l’Inter, per il re-match della finalissima di quest’anno: si giocherebbe a San Siro. Dalla stessa parte di tabellone anche Atalanta e Milan.

Foto: Calcio e Finanza