Superare Lazio, Roma e Atalanta, ora per la Fiorentina non è impossibile! Può lanciarsi in classifica

La Fiorentina può dare un'accelerata alla propria classifica

Detto dei numeri (ovvero le vittorie da mettere in fila) e delle scelte tecniche dell'allenatore, Fiorentina-Roma sarà una sfida che si giocherà anche su altri piani. Come quello dell'orgoglio e anche quello della personalità di una squadra – appunto la Fiorentina di Palladino – che negli obiettivi stagionali ha una classifica da strappare dalle mani ad avversari diretti nella caccia alla parte più pregiata delle competizioni europee. E la Roma, proprio come la Lazio e, magari un grandino oltre, l'Atalanta, sono le avversarie che Firenze e la squadra viola devono avere nel mirino per scalare posizioni di prestigio e allontanarsi un po' dalla zona Conference che è stata il ritornello delle ultime stagioni. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-kean-verso-la-titolarita-filtra-ottimismo-ma-questa-mattina-il-provino-decisivo/274192/