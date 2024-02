Sul tabellone del Franchi appare la grafica per le 100 presenze per Sottil e si sentono fischi dallo stadio

Non è un periodo felice per Riccardo Sottil, le sue prestazioni alla Fiorentina, anche in questa stagione, sono parecchio sotto le aspettative e ormai su di lui c’è tanta delusione da parte dei tifosi viola. Un esempio c’è stato nel pre partita di Fiorentina-Lazio quando sul tabellone dello stadio Franchi è apparsa la sua immagine per la celebrazione delle 100 partite con la maglia viola. Dagli spettatori presenti è volato più di qualche fischio, nonostante lo stadio era ancora mezzo vuoto, si sono sentiti benissimo.

