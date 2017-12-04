Sul 3-0 la Curva Fiesole canta i cori contro la gestione Della Valle, la tribuna non gradisce
Accade praticamente in tutte le partite, la maggior parte delle volte a risultato acquisito. Ieri, ad esempio, è accaduto dopo il 3-0 firmato da Federico Chiesa. Stiamo parlando dei cori della Curva F...
A cura di Redazione Labaroviola
04 dicembre 2017 14:14
Accade praticamente in tutte le partite, la maggior parte delle volte a risultato acquisito. Ieri, ad esempio, è accaduto dopo il 3-0 firmato da Federico Chiesa. Stiamo parlando dei cori della Curva Fiesole contro la gestione Della Valle invitati a liberare la Fiorentina. Come al solito però, una parte degli spettatori presenti in tribuna non hanno gradito questa contestazione. La piccola lotta interna in casa Fiorentina continua...