Stroppa: "La fortuna non ci assiste negli episodi, abbiamo giocato contro una squadra di valore"

Il tecnico veneziano ha parlato dopo la sconfitta

Amarezza e un pizzico di rammarico nelle parole di Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, che ai microfoni di DAZN ha commentato la battuta d'arresto contro i viola:

«Sulla seconda rete c'è stata una scivolata fatale di un nostro difensore, mentre in occasione della terza stavamo proprio sostituendo Moreno, bloccato dai crampi: la fortuna non ci sta certo sorridendo. Va ammesso, comunque, che la Fiorentina ha espresso una grande qualità tecnica. Da parte nostra c'è stata troppa foga, ed è un vero peccato aver incassato quattro reti, perché la squadra ha comunque lottato con grinta.

Ci sono elementi come Juan Jesus e Moreno che non hanno quasi svolto la preparazione con noi, quindi serve lucidità nel giudicare la situazione. Non appena riavremo a disposizione gli uomini di maggior valore, la squadra ne beneficerà visibilmente. Se avverto la fiducia della società? Proseguiamo a testa alta, lavorando per migliorare le nostre prestazioni. spero solo di recuperare presto le pedine fondamentali: oggi mancava Basic e abbiamo perso Busio per infortunio. Gli episodi purtroppo non ci stanno premiando».