Striscione contro i tifosi della Fiorentina a Empoli: "Viola Infami"

Dispiace dirlo ma purtroppo è così, "l’effetto Astori” se non svanito si è sicuramente sbiadito. Quanto successo mercoledi scorso nel finale di gara tra Fiorentina ed Empoli è stata quanto di meno ci...

Dispiace dirlo ma purtroppo è così, "l’effetto Astori” se non svanito si è sicuramente sbiadito. Quanto successo mercoledi scorso nel finale di gara tra Fiorentina ed Empoli è stata quanto di meno ci volesse, andando a riaprire una brutta pagina legata al calcio e resa ancora peggiore perchè accaduta nel contesto di una partita giovanile.

I fatti sono noti e non torniamo su quelli, nemmeno su tutto il bailamme che c’è stato. In coda a tutto questo è comparso uno striscione a chiare tinte azzurre a Empoli, precisamente nello slargo vicino al palazzo delle esposizioni. Un messaggio che non porta la firma di nessun gruppo organizzato ma che chiaramente urla la rabbia di una parte del tifo empolese verso i tifosi della Fiorentina, rei dei fattacci accaduti a Scandicci e culminati con la sassata che ha preso in pieno volto il giovane calciatore azzurro.

Dispiace dirlo ma purtroppo è così, l’ “effetto Astori” se non svanito si è sicuramente sbiadito. Quanto successo mercoledi scorso nel finale di gara tra Fiorentina ed Empoli è stata quanto di meno ci volesse, andando a riaprire una brutta pagina legata al calcio e resa ancora peggiore perchè accaduta nel contesto di una partita giovanile. Così riporta PianetaEmpoli.it