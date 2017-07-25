Striscione al Franchi: "Hai spaccato la città con le tue falsità, ora finisci di incassare i tuoi milioni e levati dai cogl...”

Il gruppo storico del 7 bello attacca duramente Diego Della Valle con uno striscione appeso ai cancelli dello stadio Franchi

A poche ore dall'ufficialità della cessione di Federico Bernardeschi alla Juventus arriva un duro striscione di contestazione.

A parlare è il 7 Bello ed il messaggio, appeso alle cancellate dello stadio Franchi di Firenze nella notte, è lapidario: “Hai spaccato la città con le tue falsità, ora finisci di incassare i tuoi milioni e levati dai coglioni”.

Il destinatario non è citato esplicitamente, ma i dubbi sono pochi: si tratta di Diego Della Valle, azionista di maggioranza della ACF Fiorentina.

"S'è esiliato Dante poeta divino, figuriamoci te illustre ciabattino”; “Con gli acquisti di gennaio vince solo il calzolaio”: questi due striscioni a firma 7 Bello che in passato aveva rivolto a Diego Della Valle.

Lo striscione contro Diego Della Valle. Fonte, il sito di Firenze

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