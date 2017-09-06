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Striscione al Franchi: "Mercato estivo sempre in attivo, mercato invernale ce lo metti nel comparto..."

Il mercato e i 40 milioni incassati e non spesi amcora nel mirino dei tifosi. Ecco lo striscione appeso allo stadio Franchi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 settembre 2017 15:40
Striscione al Franchi: "Mercato estivo sempre in attivo, mercato invernale ce lo metti nel comparto..." - Questo lo striscione comparso nella giornata di oggi suo cancelli dello stadio Franchi
Questo lo striscione comparso nella giornata di oggi suo cancelli dello stadio Franchi
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Continua la contestazione dei tifosi viola alla società soprattutto dopo l'ultimo mercato e i 40 milioni incassati e non spesi dopo le cessioni. Questo il testo dello striscione messo e firmato dal gruppo "Campi" come riporta Il Sito di Firenze: "Mercato estivo sempre in attivo, mercato invernale ce lo metti nel comparto anale"

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