Striscione al Franchi: "Mercato estivo sempre in attivo, mercato invernale ce lo metti nel comparto..."

Il mercato e i 40 milioni incassati e non spesi amcora nel mirino dei tifosi. Ecco lo striscione appeso allo stadio Franchi

Continua la contestazione dei tifosi viola alla società soprattutto dopo l'ultimo mercato e i 40 milioni incassati e non spesi dopo le cessioni. Questo il testo dello striscione messo e firmato dal gruppo "Campi" come riporta Il Sito di Firenze: "Mercato estivo sempre in attivo, mercato invernale ce lo metti nel comparto anale"