Stramaccioni: "Bisogna lasciar lavorare Palladino, il prossimo anno riporterà Firenze dove merita"

Andrea Stramaccioni presente ad un workshop a Coverciano ha parlato della situazione della Fiorentina e del futuro dell'allenatore Palladino, queste le sue parole:"Io penso che Firenze sia una piazza...

Andrea Stramaccioni presente ad un workshop a Coverciano ha parlato della situazione della Fiorentina e del futuro dell'allenatore Palladino, queste le sue parole:

"Io penso che Firenze sia una piazza difficile, la proprietà sta costruendo una grande squadra, lo vedo dagli acquisti che fanno. Credo che Palladino abbia avuto delle difficoltà a trovare un filo conduttore, nel senso del modulo era partito a 3, poi 4 e infine ancora a 3 però bisogna lasciarlo lavorare. È un allenatore giovane, ha delle idee e adesso ha avuto il suo tempo, la prossima stagione sarà quella in cui ci farà vedere una dimensione di livello importante, e riportare Firenze dove merita, negli ultimi anni ha fatto 3 finali ma è ora del salto di qualità”