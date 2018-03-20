Sting: "Tifo Fiorentina, ma la prima volta al Franchi mi sbagliai ed esultai per il gol Juve"

Anticipazione di lusso del contenuto dell'intervista a Sting su Goal Deejay: "Purtroppo non vivo tanto in Italia per lavoro ma ho visto la Fiorentina dal vivo tante volte. La prima volta fu imbarazzan...

Anticipazione di lusso del contenuto dell'intervista a Sting su Goal Deejay: "Purtroppo non vivo tanto in Italia per lavoro ma ho visto la Fiorentina dal vivo tante volte. La prima volta fu imbarazzante, perché sfidava la Juve che ha gli stessi colori del Newcastle. Segnarono e io inizialmente presi ad esultare, prima di capire che stavo facendo la cosa sbagliata. Comunque sì, adesso tifo Fiorentina perché è la mia squadra locale".