Stasera torna Passione Fiorentina TV. Con Roberto Ripa e Massimo Basile. I temi della diretta...

Come ogni giovedi, torna Passione Fiorentina Tv, Si parlerà del futuro di Dragowski, del rinnovo di Vlahovic e delle richieste di Gattuso

Torna stasera “Passione Fiorentina Tv” il canale Twitch di Labaro Viola sul mondo viola. In onda tutti i giovedi dalle ore 21. Questa sera ospite Roberto Ripa, dirigente della Fiorentina targata Della Valle, con lui Massimo Basile, giornalista del Corriere dello Sport e della Repubblica corrispondente negli Stati Uniti. I temi centrali della trasmissione, il futuro di Dragowski, il rinnovo di Vlahovic e le richieste del nuovo tecnico Gattuso. Presenti anche Flavio Ognissanti e Gabriele Caldieron. Possibile interagire con la trasmissione dal canale Twitch. In diretta anche su Facebook, pagina Passione Fiorentina e sul sito Labaro Viola.

DAINELLI POSSIBILE ALLENATORE DELLA FIORENTINA UNDER 15

https://www.labaroviola.com/dainelli-ha-comunicato-alla-fiorentina-la-voglia-di-allenare-prade-ha-proposto-guida-under-15/141938/