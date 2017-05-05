Stasera la partenza per Reggio Emilia. Anche Della Valle e Cognigni raggiungeranno la squadra
Anche Davide Astori, nonostante la squalifica, partirà insieme ai compagni
La Fiorentina, dopo l'odierna sessione di allenamento, partirà quesa sera alla volta di Reggio Emilia, teatro della partita valevole per la 35^ giornata di campionato che domenica pomeriggio opporrà i viola al Sassuolo di Di Francesco. Secondo quanto si apprende dalle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio pare che anche il patron Andrea Della Valle ed il presidente Mario Cognigni si recheranno in Emilia assieme alla squadra, allo scopo di far sentire la vicinanza della società ed infondere nuove motivazioni in vista del ciclo di partite che concluderà la stagione. Oltre ai dirigenti sarà presente anche il difensore Davide Astori che, nonostante la squalifica, partirà comunque insieme ai compagni.