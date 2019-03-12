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Stasera la messa in ricordo di Astori. Ecco tutte le informazioni

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, sarà un’altra giornata di forti emozioni. Dopo la cerimonia di una settimana fa a San Pellegrino, il paese in provincia di Bergamo dove era nato e dove adesso rip...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2019 13:48
Stasera la messa in ricordo di Astori. Ecco tutte le informazioni - Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Della Valle
Astori
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Come ricorda La Gazzetta dello Sport, sarà un’altra giornata di forti emozioni. Dopo la cerimonia di una settimana fa a San Pellegrino, il paese in provincia di Bergamo dove era nato e dove adesso riposa Davide Astori, oggi pomeriggio alle ore 18 si terrà una messa in suffragio nella Basilica di San Lorenzo a Firenze aperta a tutta la città. Tra i presenti la proprietà, con Diego ed Andrea Della Valle,idirigenti, lo staff edicalciatori viola. Oltreamolti protagonisti del mondo del calcio. La cerimonia religiosa - spiega una nota della società viola - sarà l’occasione per Firenze e la Fiorentina per ricordare tutti insieme il Capitano ad un anno dalla sua tragica scomparsa (4 marzo scorso, ndr). L’accesso alla Chiesa di San Lorenzo avverrà per il pubblico dall’ingresso principale. La Fiorentina, congiuntamente alla famiglia, ricorda che si tratta di un momento di raccoglimento e preghiera invitando quindi tuttianon realizzare foto e video all’interno della Chiesa.

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