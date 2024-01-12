Stangata del Giudice Sportivo, Gasperini salta le due gare di semifinali contro la Fiorentina

Quest'oggi il Giudice Sportivo ha squalificato per due turni l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini al termine della gara contro il Milan valida per i quarti di finale di Coppa Italia con que...

Quest'oggi il Giudice Sportivo ha squalificato per due turni l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini al termine della gara contro il Milan valida per i quarti di finale di Coppa Italia con questa motivazione: "Per avere, al 38° del primo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al direttore di gara un epiteto offensivo. Una motivazione che evidentemente alla Dea non è andata giù visto che il club orobico ha prontamente replicato attraverso i suoi canali ufficiali.

Questa la nota: "Atalanta BC, letta la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al Sig. Gian Piero Gasperini, preannuncerà reclamo ai fini di acquisire i documenti ufficiali su cui si fonda e all’esito esperire ogni e più opportuna iniziativa, anche in considerazione degli episodi che – sul campo – hanno preceduto l’espulsione del nostro allenatore, vale a dire il mancato intervento del VAR per il fallo da rigore (non sanzionato) subìto dal calciatore Marten De Roon, che a seguito dell’impatto con un giocatore del Milan è rimasto – al pari del giocatore rossonero – riverso al suolo, generando uno stato di apprensione fra tutti i componenti la panchina, apprensione giustificata dalla successiva diagnosi che ha evidenziato un trauma cranico per lo stesso De Roon".