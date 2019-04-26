Stage Nazionale, Roberto Mancini non ha chiamato nessun giocatore viola
L'allenatore dell'Italia, Roberto Mancini per il prossimo stage della Nazionale in programma per il 29-30 Aprile a Coverciano ha convocato: Emil Audero (Sampdoria), Marco Carnesecchi (Atalanta), Alex...
L'allenatore dell'Italia, Roberto Mancini per il prossimo stage della Nazionale in programma per il 29-30 Aprile a Coverciano ha convocato: Emil Audero (Sampdoria), Marco Carnesecchi (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Alessandro Plizzari (Milan) in porta; Alessandro Bastoni (Parma), Raoul Bellanova (Milan), Davide Biraschi (Genoa), Kevin Bonifazi (Spal), Mattia Caldara (Milan), Andrea Conti (Milan), Federico Dimarco (Parma), Giovanni Di Lorenzo (Empoli), Paolo Iweru Gozzi (Juventus), Sebastiano Luperto (Napoli), Nicola Murru (Sampdoria), Luca Pellegrini (Cagliari), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari), Francesco Vicari (Spal) in difesa; Francesco Cassata (Frosinone), Danilo Cataldi (Lazio), Alessandro Murgia (Spal), Hans Nicolussi Caviglia (Juventus), Manolo Portanova (Juventus), Alessio Riccardi (Roma), Mattia Valoti (Spal), Emanuel Vignato (Chievo), Nicolò Zaniolo (Roma) a Patrick Cutrone (Milan), Simone Edera (Bologna), Riccardo Orsolini (Bologna), Andrea Pinamonti (Frosinone), Vittorio Parigini (Torino), Andrea Petagna (Spal), Eddie Salcedo (Inter) in attacco.