Stadio: ecco il piano per Sarri, il grande obiettivo viola
L'edizione odierna del Corriere dello sport-Stadio afferma ricorda che tra 45 giorni scadrà il contratto di Paulo Sousa, che non verrà rinnovato. La Fiorentina cambierà allenatore ed il grande obietti...
A cura di Redazione Labaroviola
16 marzo 2017 11:08
L'edizione odierna del Corriere dello sport-Stadio afferma ricorda che tra 45 giorni scadrà il contratto di Paulo Sousa, che non verrà rinnovato. La Fiorentina cambierà allenatore ed il grande obiettivo è Maurizio Sarri: è lui il grande obiettivo dei Della Valle e Corvino, che stanno predisponendo un piano d'attacco.