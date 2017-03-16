Stadio: ecco il piano per Sarri, il grande obiettivo viola

L'edizione odierna del Corriere dello sport-Stadio afferma ricorda che tra 45 giorni scadrà il contratto di Paulo Sousa, che non verrà rinnovato. La Fiorentina cambierà allenatore ed il grande obietti...

L'edizione odierna del Corriere dello sport-Stadio afferma ricorda che tra 45 giorni scadrà il contratto di Paulo Sousa, che non verrà rinnovato. La Fiorentina cambierà allenatore ed il grande obiettivo è Maurizio Sarri: è lui il grande obiettivo dei Della Valle e Corvino, che stanno predisponendo un piano d'attacco.