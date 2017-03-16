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Stadio: ecco il piano per Sarri, il grande obiettivo viola

L'edizione odierna del Corriere dello sport-Stadio afferma ricorda che tra 45 giorni scadrà il contratto di Paulo Sousa, che non verrà rinnovato. La Fiorentina cambierà allenatore ed il grande obietti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2017 11:08
Stadio: ecco il piano per Sarri, il grande obiettivo viola - NAPLES, ITALY - SEPTEMBER 17: Napoli's coach Maurizio Sarri looks on during the UEFA Europa League match between Napoli and Club Brugge KV on September 17, 2015 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
NAPLES, ITALY - SEPTEMBER 17: Napoli's coach Maurizio Sarri looks on during the UEFA Europa League match between Napoli and Club Brugge KV on September 17, 2015 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)
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L'edizione odierna del Corriere dello sport-Stadio afferma ricorda che tra 45 giorni scadrà il contratto di Paulo Sousa, che non verrà rinnovato. La Fiorentina cambierà allenatore ed il grande obiettivo è Maurizio Sarri: è lui il grande obiettivo dei Della Valle e Corvino, che stanno predisponendo un piano d'attacco.

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