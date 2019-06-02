Stadio, Pezzella potrebbe andarsene. Situazione per il momento lasciata in sospeso in attesa di Commisso
Secondo quello che riporta Stadio, Pezzella aveva pensato di cambiare aria, a causa delle scarse ambizioni che la società aveva. L'argentino si è trovato poi ad assistere all’irruzione di Commisso, c...
A cura di Redazione Labaroviola
02 giugno 2019 15:48
Secondo quello che riporta Stadio, Pezzella aveva pensato di cambiare aria, a causa delle scarse ambizioni che la società aveva. L'argentino si è trovato poi ad assistere all’irruzione di Commisso, che potrebbe variare anche questa situazione. In ogni caso, se il suo addio fosse confermato, per la Fiorentina si aprirebbe una grossa lacuna da colmare al centro della difesa. Un altro vuoto enorme dopo quello che la morte di capitan Astori ci aveva lasciato.