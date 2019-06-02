Stadio, Pezzella potrebbe andarsene. Situazione per il momento lasciata in sospeso in attesa di Commisso

Secondo quello che riporta Stadio, Pezzella aveva pensato di cambiare aria, a causa delle scarse ambizioni che la società aveva. L'argentino si è trovato poi ad assistere all’irruzione di Commisso, c...

A cura di Redazione Labaroviola 02 giugno 2019 15:48

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella

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