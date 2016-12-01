Stadio: patto con il tifo, oggi Sousa si confronta con la gente

"La spinta di Firenze": titola così il Corriere dello Sport-Stadio stamani. Il quotidiano parla di un "patto" con i tifosi per tornare a correre verso l'Europa: il primo passo è l'allenamento a porte...

"La spinta di Firenze": titola così il Corriere dello Sport-Stadio stamani. Il quotidiano parla di un "patto" con i tifosi per tornare a correre verso l'Europa: il primo passo è l'allenamento a porte aperte di oggi, con l'incontro tra Sousa e i tifosi. Firenze, dal canto suo, chiede di vedere sempre la voglia e l'orgoglio della squadra che, in dieci contro l'Inter, ha continuato a lottare.