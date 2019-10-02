Stadio: ora l'imperativo di Pradè è blindare Castrovilli. Cinque anni di contratto e bonus per arrivare ad 1 milione di euro...
L'imperativo di Daniele Pradè è blindare al più presto Gaetano Castrovilli. Le trattative stanno procedendo serrate ma l’appuntamento più importante è fissato per la prossima sosta della Nazionale, do...
A cura di Redazione Labaroviola
02 ottobre 2019 10:49
L'imperativo di Daniele Pradè è blindare al più presto Gaetano Castrovilli. Le trattative stanno procedendo serrate ma l’appuntamento più importante è fissato per la prossima sosta della Nazionale, dopo l’Udinese e prima del Brescia. Al numero 8 verrà offerto un contratto della durata di 5 anni, con una base di 500mila euro a salire fino al milione, grazie a bonus legati a gol, nazionale e successi in viola.