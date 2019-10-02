Stadio: ora l'imperativo di Pradè è blindare Castrovilli. Cinque anni di contratto e bonus per arrivare ad 1 milione di euro...

L'imperativo di Daniele Pradè è blindare al più presto Gaetano Castrovilli. Le trattative stanno procedendo serrate ma l’appuntamento più importante è fissato per la prossima sosta della Nazionale, do...

A cura di Redazione Labaroviola 02 ottobre 2019 10:49

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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