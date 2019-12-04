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Stadio, Montella sempre a rischio, fitti contatti con Gattuso

Questo un'estratto dell'editoriale di Alessandro Rialti su Stadio:"Una squadra, quella di Montella, che gioca per uscire dalla nebbia del campionato, ultime quattro gare un punto e l’altra che invece...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2019 11:56
Stadio, Montella sempre a rischio, fitti contatti con Gattuso - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gattuso
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gattuso
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Questo un'estratto dell'editoriale di Alessandro Rialti su Stadio:

"Una squadra, quella di Montella, che gioca per uscire dalla nebbia del campionato, ultime quattro gare un punto e l’altra che invece viaggia oltre le nuvole a cielo aperto. Viola che alla fine passano il turno anche se insistono le notizie che avvolgono la panchina viola che parlano di insistiti contatti con Gattuso, mentre c’è pure il nome di Prandelli che aleggia. Viola che vincono, ma lo fanno soffrendo".

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