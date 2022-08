Stadio, la Fiorentina ha incontrato Milenkovic, non è disposta a cederlo dopo il 7 di agosto

Secondo il Corriere dello Sport, è avvenuto un incontro tra la dirigenza viola e Milenkovic in tournée. La squadra mercato si è voluta rendere conto in prima persona del fatto che non sono arrivate offerte per il classe ’97, facendogli visita nel corso di un blitz di 24 ore nel ritiro della squadra in Austria. Una vicinanza con l’obiettivo di respirare gli umori del centrale serbo. E la società ha fatto sapere che la deadline per la sua cessione è fissata per il sette agosto.

