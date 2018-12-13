Labaro Viola

Stadio, i Della Valle restano e sono pronti a investire. I loro capo saldi...

Il Corriere dello Sport-Stadio, afferma che la famiglia DV risulta essere decisa a restare e,  anche a rinvestire. Per ora si tratta di sussurri, mentre il progetto tecnico attuale è già stato esposto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 dicembre 2018 09:57
Stadio, i Della Valle restano e sono pronti a investire. I loro capo saldi... - lapresse - diego della valle - Foto Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Roma, Italia cronaca Diego Della Valle visita il Colosseo, patron della Tod’s, sponsor del restauro. Nella foto: Diego Della Valle Photo Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Rome
lapresse - diego della valle - Foto Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Roma, Italia cronaca Diego Della Valle visita il Colosseo, patron della Tod’s, sponsor del restauro. Nella foto: Diego Della Valle Photo Daniele Leone / LaPresse 29-07-2014 Rome
Rassegna Stampa
Fiorentina
Corvino
Della Valle
Condividi

Il Corriere dello Sport-Stadio, afferma che la famiglia DV risulta essere decisa a restare e,  anche a rinvestire. Per ora si tratta di sussurri, mentre il progetto tecnico attuale è già stato esposto pubblicamente e viene ricordato dal quotidiano sportivo: obiettivo, lottare per il settimo posto, previo campagna acquisti giudiziosa e all’insegna del contenimento della spesa (meglio se a zero euro). A Corvino spetta il compito di portare avanti un mercato che sfrutti la sua fantasia senza cedere i pezzi pregiati e puntando su una Fiorentina giovane e più italiana possibile. Compito non semplice

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok