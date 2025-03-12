Stadio, Gosens ha convinto, verrà riscattato e rimarrà alla Fiorentina diventandone il futuro capitano

Gosens ha convinto tutti e il suo carattere lo porterà anche secondo Stadio a diventare il capitano della Fiorentina

Robin Gosens si sta mettendo in luce nella Fiorentina, e la sua leadership sarà importante nella gara di ritorno di Conference. In una stagione travagliata per tutti, in cui si sono perse colonne del vecchio ciclo comunque vada, la Fiorentina può dire di aver trovato un "nuovo" capitano anche per il futuro. Determinante negli ultimi match, con tre gol e due assist recenti, Gosens sarà fondamentale negli inserimenti e nei cross dalla sinistra. Il suo futuro a Firenze è quasi certo: il riscatto dall'Union Berlino scatterà con la qualificazione europea o al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali, obiettivo ormai vicino. E la Fiorentina lo pensa già come futuro capitano, lo scrive il Corriere dello Sport.