Stadio: Firenze chiede Ranieri, ma Corvino non lo vuole

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola ricorda che la Fiorentina avrà come ospite d'onore Claudio Ranieri, domenica prossima. Firenze sogna un ritorno dell'allenatore autore del miracolo Leice...

Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola ricorda che la Fiorentina avrà come ospite d'onore Claudio Ranieri, domenica prossima. Firenze sogna un ritorno dell'allenatore autore del miracolo Leicester: un primo contatto ci fu già prima che arrivasse Montella, poi non se ne fece nulla. Corvino però ha altre idee: vuole un tecnico italiano sì, ma più giovane, per lanciare il suo nuovo progetto.