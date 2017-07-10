Stadio, tutto fatto per Eysseric. Il Marsiglia ci prova per Kalinic

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, sembra essere tutto fatto per l'approdo di Valentin Eysseric dal Nizza alla Fiorentina

Come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, sembra essere tutto fatto per l'approdo di Valentin Eysseric dal Nizza alla Fiorentina. Al club francese andranno 4-5 milioni (ricordiamo che il giocatore è in scadenza di contratto). Per Nikola Kalinic invece, dopo il dietrofront del Milan, si fa avanti il Marsiglia. Intanto il croato è atteso oggi a Moena, ma la sensazione è che voglia lasciare il club viola.