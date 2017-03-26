Stadio: Bernardeschi lancia segnali positivi per il rinnovo. Le cifre...

2 milioni netti più bonus. Questa la proposta viola...

Nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport - Stadio, vi è una parentesi sul numero 10 viola: Federico Bernardeschi. Il talento di Carrara, oltre ad accelerare il suo recupero in campo, è da molto tempo corteggiato da molti club italiani e starebbe lanciando segnali sempre più positivi che porterebbero al rinnovo contrattuale. La società circa un mese fa ha proposto un prolungamento di contratto a due milioni netti a stagione più i bonus legati a rendimento, goal ed eventuali qualificazioni europee.