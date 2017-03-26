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Stadio: Bernardeschi lancia segnali positivi per il rinnovo. Le cifre...

2 milioni netti più bonus. Questa la proposta viola...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2017 12:53
Stadio: Bernardeschi lancia segnali positivi per il rinnovo. Le cifre... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport - Stadio, vi è una parentesi sul numero 10 viola: Federico Bernardeschi. Il talento di Carrara, oltre ad accelerare il suo recupero in campo, è da molto tempo corteggiato da molti club italiani e starebbe lanciando segnali sempre più positivi che porterebbero al rinnovo contrattuale. La società circa un mese fa ha proposto un prolungamento di contratto a due milioni netti a stagione più i bonus legati a rendimento, goal ed eventuali qualificazioni europee.

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