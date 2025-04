Sta slittando il rientro di Kean a Firenze, si va verso una sua assenza anche contro l’Empoli

Non è ancora rientrato a Firenze l’attaccante della Fiorentina Moise Kean, che in questo momento si trova a Parigi per motivazioni familiari. Il calciatore infatti ha lasciato il ritiro della Fiorentina a poche ore dalla partita di Cagliari con l’assenso della società e dopo una breve tappa a Firenze ha preso un volo per raggiungere la capitale Francese.

La situazione appare piuttosto delicata anche alla luce delle parole e ad i post di Instagram dei tesserati viola nel post partita che hanno voluto esprimere la loro vicinanza a Kean. Il rientro di Kean a Firenze sta slittando e l’attaccante dovrebbe saltare anche la partita contro l’Empoli in programma Domenica, con la Fiorentina che dovrà affidarsi ancora all’attacco composto da Gudmundsson e Beltran