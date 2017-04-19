Squinzi: "DiFra via? No, ha un contratto e una clausola. Resta per puntare alla Champions"

Siamo pronti a tutto per trattenerlo, vogliamo dare continuità al nostro progetto

Il patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi, ha parlato ai microfoni di Radio Crc: "Di Francesco via? Assolutamente no. Siamo pronti a tutto, ma le fantasie giornalistiche non vanno prese per oro colato. Non va dimenticato che Eusebio ha un contratto con noi e una clausola da 3 milioni di euro dunque credo che daremo continuità al nostro progetto insieme. Abbiamo avuto una stagione piena di problemi quest’anno e i tanti infortuni hanno condizionato il nostro campionato, altrimenti saremmo a giocarci l’Europa. Ci riproveremo l’anno prossimo anche perchè il mio obiettivo è disputare la Champions".