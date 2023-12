Squalifiche e sanzioni non servono: Nzola non cambierà idea. Non parte per la Coppa d’Africa

Non cambierà in alcun modo idea, M’Bala Nzola. L’attaccante della Fiorentina, convocato dalla Nazionale angolana lo scorso 17 dicembre per prendere parte alla Coppa d’Africa, ha già preso la sua decisione e nonostante i rumors arrivati dalla Federazione del suo Paese (che a fronte di un rifiuto alla partecipazione al torneo ha minacciato per vie informali di poter aprire un contenzioso con la Fifa che porti il calciatore a una squalifica sia con la sua Selezione che con il club viola) è deciso più che mai ad andare avanti per la sua strada. Anche nelle ultime ore i contatti sull’asse Firenze-Luanda sono proseguiti per tentare di trovare una soluzione che possa scongiurare il ricorso alla giustizia sportiva. Lo scrive il Corriere dello Sport.