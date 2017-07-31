Squadra senza dirigenti in Germania, Antognoni spiega: "Ho avuto un malore, adesso sto bene"

Mi dispiace non aver seguito la squadra in ritiro in Germania ma ho avuto un malore. Tutto ok, ho solo bisogno di riposo" così ha spiegato Antognoni

A cura di Flavio Ognissanti 31 luglio 2017 21:01

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