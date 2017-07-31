Squadra senza dirigenti in Germania, Antognoni spiega: "Ho avuto un malore, adesso sto bene"
Mi dispiace non aver seguito la squadra in ritiro in Germania ma ho avuto un malore. Tutto ok, ho solo bisogno di riposo" così ha spiegato Antognoni
A cura di Flavio Ognissanti
31 luglio 2017 21:01
Questa mattina la Fiorentina è partita alla volta della Germania senza dirigenti al seguito ma poco dopo il dirigente Giancarlo Antognoni ha spiegato su Facebook i motivi della sua assenza:
"Mi dispiace non essere partito con la squadra in Germania, ma questa mattina ho avuto un leggero malessere sono andato subito a Careggi mi hanno controllato per benino ed è tutto ok, un po' di riposo e con l'occasione volevo ringraziare tutto lo staff del Pronto Soccorso che è stato eccezionale!!"