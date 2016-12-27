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Sportske: la Fiorentina vuole Mihajlovic del Partizan Belgrado

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Sportske: la Fiorentina vuole Mihajlovic del Partizan Belgrado

Redazione

27 Dicembre · 19:00

Aggiornamento: 27 Dicembre 2016 · 19:00

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Come descritto dal portale serbo Sportske, pare che l’interesse della Fiorentina per il centrocampista Nemanja Mihajlovic, attualmente in forza al Partizan Belgrado, si sia recentemente rinnovato ed anche con una certa insistenza. Classe ‘96, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Rad Belgrado, è stato acquistato nel 2015 dal Partizan (dopo una breve parentesi al Teleoptik Zemun) per una cifra prossima ai 500.000 euro. Impiegato principalmente come esterno sinistro, privilegia soprattutto compiti offensivi. Il suo attuale valore di mercato si aggira sui 2 milioni.

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