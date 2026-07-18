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Sportmediaset titola: "Richardson va in prestito al Le Havre, tutto fatto per il ritorno in Francia"

Il centrocampista marocchino torna in Francia dove ha già giocato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2026 15:20
Sportmediaset titola: "Richardson va in prestito al Le Havre, tutto fatto per il ritorno in Francia" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Le Havre
Richardson
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Oltre a essere il giorno dedicato a Oulai, in casa Fiorentina tengono banco diverse trattative in uscita: Alessandro Bianco è ormai promesso al Modena, mentre per Amir Richardson si prospetta un rientro nel campionato francese.

Fumata bianca per il centrocampista Come riferito da Orazio Accomando di Sportmediaset, è stato raggiunto il pieno accordo per il trasferimento a titolo temporaneo del mediano marocchino al Le Havre. L'operazione non prevede una cessione a titolo definitivo, di conseguenza la dirigenza viola si ritroverà a valutare nuovamente il futuro del calciatore nel corso della prossima sessione estiva di mercato.

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