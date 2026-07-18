Sportmediaset titola: "Richardson va in prestito al Le Havre, tutto fatto per il ritorno in Francia"
Il centrocampista marocchino torna in Francia dove ha già giocato
A cura di Redazione Labaroviola
18 luglio 2026 15:20
Oltre a essere il giorno dedicato a Oulai, in casa Fiorentina tengono banco diverse trattative in uscita: Alessandro Bianco è ormai promesso al Modena, mentre per Amir Richardson si prospetta un rientro nel campionato francese.
Fumata bianca per il centrocampista Come riferito da Orazio Accomando di Sportmediaset, è stato raggiunto il pieno accordo per il trasferimento a titolo temporaneo del mediano marocchino al Le Havre. L'operazione non prevede una cessione a titolo definitivo, di conseguenza la dirigenza viola si ritroverà a valutare nuovamente il futuro del calciatore nel corso della prossima sessione estiva di mercato.