Sportmediaset riporta: "Il Como non ha fatto offerte per Kean, più il tempo passa e più è difficile"

Il bomber viola si allontana dal Como

Come riportato da Sportmediaset, Il Como non ha presentato offerte per Moise Kean al momento. I lombardi sono in cerca di una punta e hanno sondato l'inglese Delap del Chelsea. Kean va tenuto in considerazione, ma più tempo passa e più difficilmente la Fiorentina lo lascerà andare perché mancherebbero dei giorni per prendere un eventuale sostituto. La valutazione è 40-45 milioni.