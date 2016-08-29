Sportmediaset, Jovetic è stato riscattato dall'Inter, ecco la formula con cui sarà della Fiorentina

In questi minuti sta andando in scena l'incontro tra Ausilio e Corvino, si discutono i dettagli del trasferimento

Secondo quanto riportato dall'edizione di Sportmediaset delle 19 in questi minuti sono a colloquio il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino e il direttore sportivo dell'Inter Ausilio, infatti si stanno discutendo i dettagli del passaggio di Stevan Jovetic alla Fiorentina. L'Inter ha già esercitato l'obbligo di riscatto che aveva, entro giugno 2017, nei confronti del Manchester City e quindi adesso è totalmente proprietaria del cartellino del giocatore montenegrino. Adesso l'Inter sta discutendo con la Fiorentina per i dettagli e la formula del trasferimento. Ci sono due strade, o un prestito con obbligo di riscatto o un prestito con diritto di riscatto che poi potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze da parte di Jovetic con la maglia della Fiorentina.