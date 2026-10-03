Sportmediaset boccia Fagioli: "Ha perso troppi palloni, alcuni molto pericolosi per l'Italia"

La nota emittente ha criticato la prova di Fagioli

A Sportmediaset è stata valutata negativamente la prova di Fagioli in azzurro contro la Francia: "Fagioli ha perso troppi palloni, alcuni anche rischiosi e non va bene perché potevano far male all'Italia. Si è perso dopo un avvio buono e va considerato tra i peggiori, mentre Kayode è da promuovere perché non ha paura di nulla, è sempre lucido e sa sempre cosa fare. Bravo in attacco ed impeccabile in difesa, un top con Donnarumma, Frattesi e Bastoni."