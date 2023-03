Sportmediaset: “Amrabat non vuole rinnovare con la Fiorentina. Può partire per 25 milioni in estate”

Sofyan Amrabat si candida a essere uno dei temi caldi del prossimo calciomercato in casa Fiorentina Stando quanto riferito da Sportmediaset, continuano i rumors sul futuro del centrocampista, con il marocchino che potrebbe lasciare la società viola già la prossima estate per circa 25 milioni.

Amrabat è sempre e con forza seguito dal Barcellona, che già a gennaio aveva avanzato una richiesta (di prestito oneroso con diritto di riscatto). Offerta che trovò il muro alzato dalla Fiorentina. Ma in estate lo scenario potrebbe cambiare, anche in virtù dell’avvicinarsi della scadenza di contratto col club viola che lo stesso Amrabat non sembra intenzionato a voler prolungare.