Sportitalia, Veretout piace moltissimo a Leonardo che vuole portarlo al PSG. I dettagli

Secondo Sportitalia, Leonardo sta lavorando al mercato del PSG, e presto passerà all'offensivo per Veretout. Sul ragazzo è forte anche il Napoli. Restano defilate ma per ora fuori dalla corsa Milan,...

A cura di Redazione Labaroviola 12 giugno 2019 00:46

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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