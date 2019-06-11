Sportitalia, Veretout piace moltissimo a Leonardo che vuole portarlo al PSG. I dettagli
Secondo Sportitalia, Leonardo sta lavorando al mercato del PSG, e presto passerà all'offensivo per Veretout. Sul ragazzo è forte anche il Napoli. Restano defilate ma per ora fuori dalla corsa Milan,...
A cura di Redazione Labaroviola
12 giugno 2019 00:46
Secondo Sportitalia, Leonardo sta lavorando al mercato del PSG, e presto passerà all'offensivo per Veretout. Sul ragazzo è forte anche il Napoli. Restano defilate ma per ora fuori dalla corsa Milan, Roma ed Atalanta. Una corsa a due per Veretout, con le tante squadre interessate che potrebbero alzare il prezzo del cartellino