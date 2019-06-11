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Sportitalia, Veretout piace moltissimo a Leonardo che vuole portarlo al PSG. I dettagli

Secondo Sportitalia, Leonardo sta lavorando al mercato del PSG,  e presto passerà all'offensivo per Veretout. Sul ragazzo è forte anche il Napoli. Restano defilate ma per ora fuori dalla corsa Milan,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2019 00:46
Sportitalia, Veretout piace moltissimo a Leonardo che vuole portarlo al PSG. I dettagli - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo Sportitalia, Leonardo sta lavorando al mercato del PSG,  e presto passerà all'offensivo per Veretout. Sul ragazzo è forte anche il Napoli. Restano defilate ma per ora fuori dalla corsa Milan, Roma ed Atalanta. Una corsa a due per Veretout, con le tante squadre interessate che potrebbero alzare il prezzo del cartellino

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